دعا حزب الله اللبناني في بيان، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ83 لعيد الاستقلال، اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، إلى التوحد تحت راية الإجماع الوطني والتمسك بالوحدة الوطنية.

وقال حزب الله في بيانه، إن "الاستقلال الذي يحتفل اللبنانيون اليوم بالذكرى الثالثة والثمانين له، تكتنفه الأخطار والتهديدات التي تطال وجوده ومعانيه من كل صوب، ما يفرض على اللبنانيين جميعاً، بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، التوحد تحت راية الإجماع الوطني، واستعادة معاني الانتماء الحقيقي إلى الوطن والثوابت الوطنية التي حقق من خلالها استقلاله الأول بطرد الاحتلال الفرنسي، واستقلاله الثاني بدحر الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا عام 2000".

وأضاف: "أن على اللبنانيين اليوم أن يلتحموا ويتكاتفوا ويتمسكوا بوحدتهم الوطنية لصون استقلالهم واستعادة أرضهم وأسراهم، وإعادة إعمار جنوبهم، وأن يقفوا موحدين شعباً وجيشاً ومقاومة، وصامدين في سبيل حفظ الاستقلال والدفاع عن الأرض والكرامة".

واعتبر أن "صون الاستقلال، الذي قدم اللبنانيون في سبيله عظيم التضحيات وقوافل الشهداء دفاعاً عن الوطن وكرامته وحريته، هو واجب وطني مقدس يتجاوز كل الحسابات والمصالح الشخصية الضيقة".

وأشار إلى أن "بقاء العدو الصهيوني محتلاً أجزاء من أرض لبنان، مدنساً ترابه، ومنتهكاً سماءه وسيادته، ومستبيحاً كرامته خطفاً وقتلاً لأبنائه وتدميراً وتفجيراً لمدنه وقراه، من دون أي مجابهة ومقاومة، ولو على المستويين السياسي والدبلوماسي، هو أول ما يقوّض الاستقلال ويخلخل أركانه ويجرده من معانيه".

وأعلن أنه "لا استقلال وأكثر من 500 كيلومتر مربع من أرض لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا استقلال والجنوبيون يعيشون تحت وطأة التهديد والتهجير، وبيوتهم وقراهم تنسف عن بكرة أبيها، ويحرمون من حقهم المشروع في الدفاع عن أرضهم، فيما الدولة عاجزة عن حمايتهم".

وقال: "إن الحفاظ على الاستقلال يتطلب التحرر من كل ما يمس معاني السيادة، التي لا تقبل الاجتزاء أو الانتقاص، فالسيادة لا تكون منجزة ولبنان يخضع لإملاءات خارجية تتدخل في صلب قراراته الوطنية والسياسية، وتتحول مؤسساته إلى ساحة لتنفيذ إملاءات سفير يفرض عليها خياراته ومساراته، ويعمل على تأجيج الفتنة وإثارة الانقسام بين اللبنانيين".

وأردف: "أن ذكرى الاستقلال يجب أن تكون محطة تعيد فيها السلطة النظر في خياراتها ومساراتها التي تبتعد كل البعد عن الثوابت الوطنية والأولويات التي يفترض أن تحكم عملها، وأن تتحمل مسئولياتها وواجباتها والتزاماتها التي تعهدت بها".

وقال، إن "تحرير الأرض من براثن الاحتلال مسئولية وطنية تقع على عاتق اللبنانيين جميعاً، وتستوجب الاستفادة من كل عناصر القوة المتاحة لاستعادة الاستقلال الحقيقي وصون السيادة الوطنية".