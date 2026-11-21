• عُثر عليهما في موقع شكارة مسيعد شمال البترا، ويعدان من أقدم الأعمال المعروفة التي تجسد الشكل البشري في الأردن..

تسلّم الأردن من الدنمارك، السبت، تمثالين صغيرين مصنوعين من العظم، يعود تاريخهما إلى نحو 10 آلاف عام، ويعدان من أقدم الأعمال المعروفة التي تجسد الشكل البشري في المملكة.

وسلّمت وزيرة العلوم والتعليم العالي والشؤون الرقمية الدنماركية كريستينا إيغلوند القطعتين إلى وزير السياحة والآثار الأردني عماد حجازين، خلال ندوة أثرية نظمها المعهد الدنماركي في العاصمة عمّان، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وعُثر على التمثالين خلال أعمال التنقيب في موقع شكارة مسيعد، شمال مدينة البترا جنوبي المملكة، والذي يعود إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري.

وكشفت أعمال التنظيف والمعالجة الدقيقة للتمثال الأكبر عن ملامح الوجه وتفاصيل الجسد، لتظهر هيئة شخصية نحتها فنان عاش في العصر الحجري، بحسب الوكالة.

وقالت إيغلوند إن "تاريخ الأردن جزء من تاريخ العالم"، مشيرة إلى تعاون علماء آثار دنماركيين وأردنيين في استخراج مكتشفات تعود إلى مراحل مبكرة من التاريخ البشري.

واعتبرت أن التماثيل الصغيرة تقدم لمحة عن بدايات الاستقرار، حين انتقل البشر تدريجيًا من الصيد وجمع الثمار إلى إقامة المستوطنات الدائمة.

من جانبه، وصف حجازين استعادة القطعتين بأنها "تجديد للصلة بماضينا وهويتنا الثقافية".

وشدد على أهمية التعاون الدولي في حماية التراث و"ضمان إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية"، معربًا عن تقديره للحكومة والمؤسسات الأكاديمية والباحثين في الدنمارك.

وربط الوزير المناسبة بتوسيع الأبحاث المشتركة والتبادل الأكاديمي والدراسات الأثرية، مؤكدًا أن حماية التراث تتطلب دعم المعرفة والبحث العلمي والإدارة المسؤولة للمواقع والمقتنيات.

وحسب جامعة كوبنهاغن، بدأت أعمال التنقيب في شكارة مسيعد عام 1999 ضمن مشروع إنقاذ أثري، قبل أن تتحول منذ عام 2003 إلى مشروع بحثي، بالتعاون مع دائرة الآثار العامة الأردنية وجهات مختصة في البترا.

ويتميز الموقع بمبانيه الحجرية ذات الغرف الدائرية والجدران المنحنية، وتتناول أبحاثه العمارة والأدوات وبقايا النباتات والحيوانات والممارسات الجنائزية، لفهم حياة المجتمعات المبكرة وتحولاتها نحو الزراعة وتربية الحيوانات.