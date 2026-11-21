سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• في بيان عقب استشهاد 3 عاملين بتكية خيرية في قصف إسرائيلي استهدف مركبة لنقل الطعام بمدينة غزة..

دعت حركة حماس، السبت، الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى عقد اجتماع عاجل لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وإلزام تل أبيب بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق.

جاء ذلك في بيان للحركة، تعليقًا على استشهاد 3 فلسطينيين يعملون في تكية خيرية، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تنقل الطعام بمدينة غزة، ظهر السبت.

وقالت حماس: "ندعو الوسطاء والجهات الضامنة إلى عقد اجتماع عاجل لبحث انتهاكات الاحتلال المتواصلة، وسبل إلزامه بتنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضافت أن الاجتماع ينبغي أن يبحث أيضًا سبل حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان تدفق المساعدات والغذاء دون عوائق إلى الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.

واعتبرت الحركة أن استهداف المركبة التي كانت تنقل الطعام إلى تكية خيرية بمدينة غزة يمثل "جريمة جديدة" بحق المدنيين، ويؤكد استمرار استهداف إسرائيل لمقومات الحياة والعمل الإنساني والإغاثي.

واتهمت إسرائيل بمواصلة سياسة التجويع واستخدام الغذاء والمساعدات الإنسانية أداة لإخضاع الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على ضرورة الانتقال من الاكتفاء بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة للضغط على تل أبيب وإلزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق السبت، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مركبة بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، كانت تنقل وجبات طعام من إحدى التكيات الخيرية إلى النازحين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

والجمعة، طالبت حماس الوسطاء والضامنين بالتدخل لوقف ما وصفته بالتصعيد الإسرائيلي المتواصل في القطاع، عقب استشهاد 7 فلسطينيين وتدمير منازل في هجمات إسرائيلية.

وفي 10 أكتوبر 2025، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، ضمن خطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.

ونصت المرحلة الأولى من الاتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانسحاب الجيش الإسرائيلي جزئيًا إلى مواقع محددة داخل القطاع.

ورغم الاتفاق، تتواصل الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة، وسط اتهامات فلسطينية لتل أبيب بانتهاك وقف إطلاق النار وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

وحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء سريان الاتفاق إلى 1674، فيما تجاوز عدد المصابين 6 آلاف، وفق أحدث بيانات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية السبت.