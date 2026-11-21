• رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" قال: "لا يمكن الإطاحة بنتنياهو إلا من اليمين، لا من اليسار، وأقول لكم إن مشكلتنا الأولى اليوم هي مشكلة سياسية"..

جدد رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، التأكيد على أن هدفه الرئيسي هو إزاحة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن بلاده تعاني من "انهيار شعبيتها".

وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، قال ليبرمان المنضوي ضمن "كتلة التغيير": "هدفي الرئيسي الآن هو إزاحة نتنياهو، وأسأل نفسي: هل يُسهم انضمام حزب "رعام" (القائمة العربية الموحدة) في تحقيق هذا الهدف الرئيسي أم لا؟".

وادعى ليبرمان أن "التحالف الحالي بين القائمة المشتركة ورعام، يعيد بيبي (نتنياهو) إلى الواجهة بقوة".

وقال: "لا يمكن الإطاحة بنتنياهو إلا من اليمين، لا من اليسار، وأقول لكم إن مشكلتنا الأولى اليوم هي مشكلة سياسية".

وتابع: "لم يشهد الرأي العام في الولايات المتحدة مثل هذا الانهيار في شعبية دولة إسرائيل منذ تأسيسها، إنني أرى هذا التحدي الأول الآن".

وأسفرت الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 لمعسكر التغيير، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست (البرلمان).

وليبرمان، وزير الدفاع الأسبق، هو أحد أعضاء "كتلة التغيير" التي خاضت تلك الانتخابات، لكنه يتخذ موقفًا متشددًا من الأحزاب العربية.

وفي 11 نوفمبر الجاري، دعا زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير غولان إلى إجراء محادثات مع الأحزاب العربية لبحث شراكة تتيح تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو.

غير أن دعوته قوبلت برفض من ليبرمان، الذي تعهد بعدم المشاركة في حكومة تضم الأحزاب العربية أو تعتمد على دعمها.

وكلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في 8 نوفمبر الجاري، زعيم "كتلة التغيير" غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة.

وأمام آيزنكوت، منذ تكليفه، مهلة 28 يومًا قابلة للتمديد 14 يومًا إضافية، وفي حال فشله يُكلَّف عضو كنيست آخر بتشكيل الحكومة.

ويرأس نتنياهو، منذ أواخر عام 2022، حكومة من أقصى اليمين، توصف بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، التي أُقيمت عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.