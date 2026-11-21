تلقى النادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، ضربة مفاجئة في قائمة الفريق التي دخلت في معسكر مغلق مساء اليوم، السبت، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز في الثامنة من مساء بعد غدٍ، الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد كريم الدبيس بسبب التعرض لإصابة بكدمة في العضلة الأمامية خلال التدريب الأخير اليوم، فيما عاد إمام عاشور بعد فترة غياب طويلة بسبب عدم الجاهزية الفنية، فيما عاد طاهر محمد طاهر بعد الغياب عن مواجهة السكة الحديد في الكأس بسبب الإيقاف.

وانضم كريم الدبيس لقائمة غيابات الأهلي عن المواجهة المقبلة، والتي تضم عمرو الجزار و محمد عبد الله وأحمد خالد كباكا بسبب الإصابة.

فيما يغيب عمر سيد معوض، محمود صلاح، رضا سليم، محمد رأفت وأقطاي عبد الله؛ لوجهة نظر فنية للمدرب المغربي.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – أحمد عيد – هادي رياض – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد – ياسين مرعي وتوفيق محمد.

خط الوسط: أكرم توفيق – أحمد رضا – إمام عاشور – علي محمود – حسين الشحات – مروان عطية – أحمد مصطفى زيزو – عمر الساعي – أشرف بن شرقي و طاهر محمد طاهر.

الهجوم: منصف بقرار و سفيان بن جديدة.

دخل النادي الأهلي معسكرًا مغلقًا بداية من مساء اليوم، السبت، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يسعى من خلالها لتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة.

وكان المدرب المغربي فرض حظرًا إعلاميا على تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، وخاصة منذ نقل التدريبات إلى فرع النادي في مدينة مصر يوم الخميس الماضي.

ويحتل الأهلي، قبل قمة الجولة التاسعة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 20 نقطة، فيما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة وبالعلامة الكاملة.