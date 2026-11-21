- روسيا تطرح منظومة جديدة للأمن الجماعي في الخليج تضم الدول العربية وإيران

- ندعو واشنطن وطهران إلى مفاوضات جادة.. والأزمة لا يمكن حلها عسكريا

- مهتمون بتعزيز التعاون مع مصر في مجالي الحبوب والطاقة

- إقامة دولة فلسطينية مستقلة لا تزال ممكنة وضرورية.



كشف نائب وزير الخارجية الروسي جيورجي بوريسينكو أن موسكو تستخدم قنوات اتصالها مع الحوثيين للضغط من أجل وقف الهجمات على الأراضي السعودية والعودة إلى المفاوضات.

وقال بوريسينكو الذي يتولى حاليا ملف الشرق الأوسط في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد على شاشة قناة " الغد"، أمس ، إن بلاده تدعم استئناف تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها بين السعودية وجماعة الحوثي عام 2023.

وأشار إلى أن روسيا تحذر من تهديد الملاحة في باب المندب وانعكاساته على البحر الأحمر والتشغيل الطبيعي لقناة السويس.

وفيما يتعلق بأمن الخليج والعلاقات مع إيران، قال نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده تطرح منظومة جديدة للأمن الجماعي في الخليج تضم الدول العربية وإيران، وترفض عزل أي طرف أو الاعتماد على قوات عسكرية قادمة من خارج المنطقة.

وأشار إلى أن موسكو أرسلت تصورها الأمني إلى طهران وناقشته مع الدول الخليجية خلال اجتماع المنامة في أكتوبر الماضي.

ونوه إلى أن ضغوط خارجية حالت دون انعقاد اجتماع كان مقررا في صلالة بسلطنة عُمان في سبتمبر الماضي، بمشاركة دول الخليج والعراق وإيران.

وأكد أن روسيا لا تعتبر علاقاتها مع إيران استثنائية، وتشدد على أن مصالحها مع الدول العربية لا تقل أهمية.

وبالنسبة للحرب على إيران وأزمة مضيق هرمز، قال بوريسينكو إن موسكو تحمل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الأساسية عن اندلاع الحرب وتداعياتها، بما فيها إغلاق مضيق هرمز.

وأوضح أن روسيا تدعو واشنطن وطهران إلى مفاوضات جادة، وتؤكد أن الأزمة لا يمكن حلها عسكرياً.

ونوه إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال في 6 مارس الماضي، بأن الضربات الإيرانية على الأراضي العربية غير مجدية عسكرياً وتضر بعلاقات طهران مع جيرانها.

ودعا بوريسينكو إلى استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بأسرع وقت، نظراً لتداعيات إغلاقه على دول الخليج والاقتصاد العالمي.

إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي إن الحرب على إيران دفعت القضية الفلسطينية إلى الظل، بينما انصب اهتمام العواصم الغربية على النفط والغاز والممرات البحرية.

وأوضح أن روسيا تعتبر القضية الفلسطينية القضية المركزية في الشرق الأوسط، وتؤكد أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة لا تزال ممكنة وضرورية.

كما شدد على رفض موسكو ترفض الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأنها تعتبره تقويضا لفرص حل الدولتين.

وأشار إلى أنه رغم الخلافات السياسية، روسيا لا تعتبر إسرائيل دولة معادية، وتؤكد استمرار العلاقات والتعاون بين البلدين.

إلى ذلك، أكد بوريسينكو أن روسيا مستعدة لتغطية كامل احتياجات مصر من القمح، بما فيها الكميات التي تستوردها من أوكرانيا، مشيرا إلى أن صادرات روسيا من القمح إلى مصر بلغت نحو 10.7 ملايين طن عام 2024.

كما أشار بوريسينكو إلى استمرار العمل على مشروعي مركز الحبوب ومركز الطاقة اللذين طرحهما الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أنه تم البدء بالفعل في عملية اختيار المواقع المناسبة لإقامة المركزين، وسط اهتمام روسي بتعزيز التعاون مع مصر في مجالي الحبوب والطاقة.

واتهم نائب وزير الخارجية الروسي أوكرانيا بتهديد الملاحة في البحر الأسود، مشيرا إبلى أن بلاده تطرح استخدام موانئ بديلة، بينها موانئ بحر البلطيق، لضمان استمرار الإمدادات.

وفيما يتعلق بحرب أوكرانيا ومفاوضات أبوظبي، قال بوريسينكو إن "روسيا تشيد بالدور الإماراتي في الوساطة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين روسيا وأوكرانيا، وتابع أن موسكو تثمّن استضافة الإمارات للمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

كما أكد بوريسينكو استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات، بما في ذلك المحادثات التي تستضيفها أبوظبي.

وفيما يخص سوريا ومستقبل الوجود العسكري الروسي، قال نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو تدعم جهود الرئيس السوري أحمد الشرع لتوحيد سوريا وتعزيز مؤسسات الدولة، وتشدد على ضرورة إشراك جميع المكونات السورية في العملية السياسية.

وأشار بوريسينكو إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع الروسية والسورية في أغسطس الماضي لتحويل منشأتي حميميم وطرطوس إلى مركزين مشتركين للتدريب والدعم اللوجستي، موضحا أن المفاوضات مستمرة لاستكمال الاتفاقيات النهائية، مؤكداً أن الحفاظ على الوجود الروسي يأتي بناءً على رغبة السلطات السورية الجديدة.

أما عن الملف الليبي، فأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده تدعم توحيد المؤسسات الليبية في طرابلس وبنغازي، وتؤكد ضرورة استعادة وحدة البلاد.

وأشار إلى أن موسكو تحمل تدخل حلف الناتو عام 2011 مسئولية تفكيك الدولة الليبية، مشددا على استعداد روسيا لدعم أي تسوية تستند إلى توافق ليبي داخلي.