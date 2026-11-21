- زعيم حزب معا: عدم الثقة في نتنياهو مبرر.. ولن نسمح لليكود باستنزاف المهلة الحالية لتشكيل الحكومة



جدد نفتالي بينيت، زعيم حزب "معا" الإسرائيلي، تأييده تشكيل حكومة وحدة مع حزب الليكود بقيادة غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار"، في أول تصريح علني له منذ اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، لمدة ساعتين.

وأُعلن رسميًا أن هدف الاجتماع تقديم إحاطة أمنية، لكنه أثار تكهنات بشأن احتمال ابتعاد بينيت عن تكتل التغيير بقيادة آيزنكوت، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال بينيت: "أنا ملتزم بتشكيل حكومة لإصلاح الأوضاع الوطنية، بالتعاون مع شركائنا، بقيادة آيزنكوت".

وأضاف: "أنا ملتزم أيضًا بضمان ألا يكون نتنياهو رئيس الوزراء المقبل"، مؤكدًا أن حزبه "لن ينضم إليه أو إلى تكتله تحت أي ظرف".

وتعهد بينيت بأن الحكومة التي يجرى العمل على تشكيلها ستنشئ لجنة تحقيق حكومية في الإخفاقات المرتبطة بأحداث 7 أكتوبر 2023، وستضع حدًا أقصى لمدة تولي رئيس الوزراء منصبه عند ثماني سنوات، كما ستنفذ تعهده الانتخابي بإنهاء إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من التجنيد، وإعادة توجيه الحوافز الاقتصادية من المتهربين من الخدمة العسكرية إلى من يؤدونها.

وتابع: "أفضل سبيل لتحقيق كل ذلك هو تشكيل حكومة وحدة صهيونية بقيادة آيزنكوت".

وفي معرض إقراره بالانتقادات الموجهة إلى المحادثات، قال بينيت إن "عدم الثقة في نتنياهو مبرر"، لكنه رأى أن المفاوضات ستكشف سريعًا ما إذا كان الليكود مهتمًا فعلًا بتشكيل حكومة وحدة، أم أنه يسعى فقط إلى استنزاف الأيام الـ29 المتبقية من المهلة الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة، متعهدًا: "لن نسمح لهم بذلك".

وبحسب تقارير، يفضل بينيت تشكيل حكومة وحدة واسعة مع الليكود على التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الحريدية، وهو الخيار الذي يفضله حاليًا أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا".

وفي المقابل، يواصل يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين، دعوة آيزنكوت إلى استغلال الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها تكتله لتشكيل حكومة أقلية بدعم من الحزبين ذوي الأغلبية العربية القائمة العربية الموحدة "رعام" و"القائمة المشتركة" وهو خيار أشار آيزنكوت إلى احتمال اللجوء إليه إذا فشلت المفاوضات مع الليكود وحزب يهودية التوراة.