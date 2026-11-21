أنهى منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، استعداداته لمواجهة نظيره القطري، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا في قطر.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وقطر في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في ثاني مواجهات الفراعنة الصغار بالبطولة، بعد خسارتهم أمام اليونان بنتيجة 1-2 في الجولة الافتتاحية.

وشهدت التحضيرات الأخيرة محاضرة فنية من حسين عبد اللطيف، استعرض خلالها أبرز السلبيات التي ظهرت في أداء المنتخب خلال مواجهة اليونان، والتي تأثر خلالها الفريق بحالة الطرد التي تعرض لها دانيال تامر، كما شرح للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب القطري، مطالبًا بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

ومن جانبه، حرص الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة والمشرف على المنتخب، على الاجتماع باللاعبين، مؤكدًا أهمية المواجهة المقبلة، وضرورة تجاوز خسارة اليونان وإغلاق صفحة المباراة بكل ظروفها.

وأعرب درويش عن ثقته في قدرة اللاعبين على تخطي الصعوبات، مشيرًا إلى أنهم اعتادوا تحمل المسؤولية والتعامل مع المواقف الصعبة، وطالبهم بالقتال داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام المنتخب القطري.

كما حرص شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، على توجيه رسالة دعم للاعبين، مؤكدًا ثقته وثقة مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، في جميع عناصر المنتخب.

وأشار غريب إلى أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأن جميع العناصر تتمتع بمستوى متقارب من الجاهزية، سواء اللاعبون الموجودون في التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة خلال المباريات.