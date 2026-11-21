أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بأن زعيم معسكر "التغيير" غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة، دعا حزب "الليكود" الحاكم الذي يتزعمه رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، لإجراء مباحثات جديدة سعيا لتشكيل حكومة إسرائيلية موسعة.

وأفادت صحيفة "معاريف" بأن آيزنكوت دعا الفريق المفاوض لحزب "الليكود" إلى إجراء مباحثات جديدة، بهدف طرح جميع الخيارات أمام تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وأوضحت الصحيفة أنه يفترض أن "الدعوة تم توجيهها للقاء، غدا الأحد، في إطار الجهود الصادقة والجادة لتشكيل حكومة موسعة قدر الإمكان".

ولفتت إلى أن "فريق التفاوض التابع لحزب يشار يبذل قصارى جهده، ويقوم بتحركات مكوكية بهدف تحقيق اختراق يؤدي إلى تشكيل حكومة".

بدورها، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مطالب "الليكود" من "يشار" قبل اللقاء بينهما.

وأكدت الصحيفة، أن حزب "الليكود" يطالب بالتخلي عن تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية.

كما يطالب بالتزام واضح بعدم إقامة دولة فلسطينية، وعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الأمنية، وعدم تغيير ظروف سجن عناصر النخبة"، على حد قول الصحيفة.

وأضافت الصحيفة مطلبا جديدا يتعلق بـ"إنهاء التحركات الأحادية في الكنيست، بشأن التشريعات المتعلقة بالإصلاح القانوني وقطاع الإعلام".

وحتى الساعة 18:30 (ت.غ)، لم يعلق حزبا "يشار" و"الليكود" بشأن ما أوردته الصحيفتان.

جدير بالذكر أن الخيارات المطروحة أمام آيزنكوت تشمل تشكيل حكومة أقلية تضم معسكر التغيير، الذي يمتلك 48 مقعدا من أصل 120، مع الحصول على دعم خارجي من الأحزاب العربية التي تمتلك 19 مقعدا.

ويتيح هذا الخيار نظريا تأمين دعم 67 نائبا في الكنيست، دون مشاركة الأحزاب العربية بالضرورة في الحكومة نفسها.

وفي 11 نوفمبر الجاري، دعا زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير غولان إلى إجراء محادثات مع الأحزاب العربية لبحث شراكة تتيح تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو.

غير أن دعواته قوبلت برفض من ليبرمان، أحد شركاء "معسكر التغيير"، الذي تعهد بعدم المشاركة في حكومة تضم الأحزاب العربية أو تعتمد على دعمها.

وأشارت القناة 12، الجمعة، إلى أن الخلافات تمتد إلى داخل بعض أحزاب المعسكر، بشأن ضرورة استنفاد خيار حكومة الوحدة، والتفاوض مع الأحزاب الحريدية "الدينية المتشددة"، قبل اللجوء إلى تشكيل حكومة أقلية.

وذكرت أن آيزنكوت قد يطرح حكومة الأقلية للتصويت في الكنيست بعد استنفاد الخيارات الأخرى.

والأربعاء، التقى بينيت نتنياهو، في اجتماع استمر نحو 3 ساعات، قُدم على أنه إحاطة أمنية، لكنه تضمن أيضا محادثات سياسية، بحسب القناة.

وفي 8 نوفمبر الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصل على توصيات 67 نائبا، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن التوصية بأي مرشح.

وأمام آيزنكوت مهلة مدتها 28 يوما لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافيا، قبل الانتقال إلى خيارات أخرى في حال فشله.

ويرأس نتنياهو (77 عامًا) منذ أواخر عام 2022 حكومة من أقصى اليمين، توصف بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل.

ويُحاكم نتنياهو بتهم فساد قد تستوجب سجنه في حال إدانته، كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة منذ عام 2023.