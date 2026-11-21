نظم حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، ملتقى فكريًا موسعًا حول قضية المواطنة وتعزيز التماسك المجتمعي، تحت عنوان «نسيج الأمة بين الوعي وتنمية العقل والفكر».

يأتي ذلك بحضور قيادات الأمانة المركزية للحزب، وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، إلى جانب عدد من الشخصيات الفكرية والوطنية والمهتمين بقضايا الوعي وبناء الإنسان، في إطار توجه الحزب نحو فتح مساحات جادة للحوار المجتمعي والفكري، وتعزيز ثقافة المواطنة وترسيخ قيم الانتماء الوطني.

وشهد الملتقى مناقشات موسعة حول أهمية الحفاظ على النسيج الوطني المصري، باعتباره أحد أهم ركائز قوة الدولة واستقرارها، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية والسياسية والثقافية في بناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة والشائعات ومحاولات بث الفرقة والانقسام، فضلًا عن أهمية تنمية العقل والفكر لدى الأجيال الجديدة، وتعزيز ثقافة قبول الآخر وترسيخ مفهوم المواطنة باعتباره أساسًا للحقوق والواجبات المشتركة بين جميع أبناء الوطن.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن المواطنة ليست مجرد شعار يُرفع أو مفهوم نظري يتم تداوله في المناسبات، وإنما هي ممارسة يومية وسلوك مجتمعي يعكس إيمان المواطنين بأنهم شركاء في وطن واحد، تجمعهم هوية وطنية وتاريخ مشترك ومستقبل واحد، مشددًا على أن قوة الدولة المصرية تنبع في جانب أساسي منها من تماسك جبهتها الداخلية وقدرة أبنائها على تجاوز الاختلافات والحفاظ على وحدة الصف الوطني.

وأوضح موسى، أن اختيار عنوان الملتقى «نسيج الأمة بين الوعي وتنمية العقل والفكر» يعكس إدراك الحزب لأهمية الوعي باعتباره خط الدفاع الأول عن المجتمع، وأن بناء الإنسان يبدأ من بناء عقله وتنمية قدرته على التفكير والفهم والتحليل، وعدم الانسياق وراء الأفكار المغلوطة أو الخطابات التي تستهدف إثارة الفتن أو التشكيك في الثوابت الوطنية، مؤكدًا أن المجتمعات لا تُحمى بالقوانين والإجراءات وحدها، وإنما تحتاج أيضًا إلى وعي حقيقي يحصن أبناءها ويجعلهم أكثر إدراكًا للتحديات التي تواجه وطنهم.

وأشار رئيس حزب الغد إلى أن المسجد والكنيسة يمثلان مؤسستين وطنيتين لهما دور محوري في نشر قيم التسامح والمحبة والانتماء، وأن رسالتهما لا تقتصر على الجانب الديني فقط، بل تمتد إلى بناء الوعي الأخلاقي والإنساني، وتعزيز ثقافة التعايش واحترام الاختلاف، وتوجيه المواطنين، خاصة الشباب والنشء، نحو التمسك بالقيم الإيجابية التي تحافظ على استقرار المجتمع وتماسكه.

وشدد موسى مصطفى موسى على أن الدولة المصرية تمتلك رصيدًا تاريخيًا وحضاريًا كبيرًا في ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية، وأن العلاقة بين أبناء الشعب المصري لم تكن يومًا علاقة طارئة أو مرتبطة بظروف سياسية، بل هي علاقة ممتدة عبر التاريخ، صنعتها المشاركة في بناء الوطن والدفاع عنه، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا الرصيد مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات والقوى السياسية والمجتمعية والدينية، وعدم السماح لأي محاولات بالعبث بالروابط التي تجمع المصريين.

وأضاف أن تنمية العقل والفكر أصبحت ضرورة وطنية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية من تحديات تتعلق بانتشار المعلومات غير الدقيقة والأفكار المتطرفة وخطابات الكراهية، وهو ما يستوجب تطوير أدوات التثقيف والتوعية، والانتقال من مجرد تقديم المعلومات إلى بناء عقل نقدي قادر على التمييز بين الحقيقة والشائعة، وبين الاختلاف المشروع ومحاولات التحريض والانقسام.

وأكد رئيس حزب الغد أن الحزب يضع قضايا المواطنة والوعي وبناء الإنسان ضمن أولوياته السياسية والمجتمعية، انطلاقًا من إيمانه بأن الأحزاب السياسية لا يقتصر دورها على المشاركة في الحياة السياسية والاستحقاقات الانتخابية، وإنما يمتد إلى المساهمة في تشكيل الوعي العام، وفتح قنوات التواصل بين المؤسسات الوطنية والمواطنين، وطرح القضايا التي تمس استقرار المجتمع ومستقبله، مشيرًا إلى أن الملتقى يأتي في إطار رؤية الحزب لتعزيز الحوار الوطني وترسيخ المسئولية المشتركة تجاه الدولة المصرية.

ومن جانبهم، أكد ممثلو الأزهر الشريف والكنيسة المصرية المشاركون في الملتقى أن المواطنة الحقيقية تقوم على وحدة المصير والمشاركة في بناء المجتمع، وأن الحفاظ على النسيج الوطني يتطلب ترسيخ قيم المحبة والتسامح والاحترام المتبادل، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة التعصب أو التمييز بين المواطنين، مشيرين إلى أن التاريخ المصري يقدم نموذجًا ممتدًا للتعايش والتلاحم بين أبناء الوطن، وأن هذا النموذج يستحق الحماية والتعزيز من خلال العمل المشترك والتوعية المستمرة.

وأشار الحضور إلى أن المؤسسات الدينية يقع على عاتقها دور كبير في مواجهة الأفكار المغلوطة وتصحيح المفاهيم، وتقديم خطاب ديني مستنير يركز على القيم الإنسانية والوطنية، ويعزز احترام الآخر، ويؤكد أن الاختلاف لا يمثل تهديدًا للمجتمع، وإنما يصبح مصدرًا للثراء والتنوع عندما تحكمه ثقافة الحوار والاحترام، مؤكدين أهمية التنسيق بين المسجد والكنيسة والمؤسسات التعليمية والثقافية للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وخاصة الشباب.

كما شدد المشاركون على أن تنمية الوعي لا يمكن أن تتحقق من خلال المؤسسات الدينية وحدها، بل تحتاج إلى تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، باعتبار أن بناء الوعي عملية مستمرة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى مختلف مؤسسات الدولة، وأن الاستثمار في العقل المصري وتنمية قدرات الشباب الفكرية والثقافية يمثل أحد أهم مسارات حماية المجتمع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وأكد الحضور أن الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها يمثل مسئولية عامة تتطلب وعيًا حقيقيًا بطبيعة التحديات الإقليمية والدولية المحيطة بمصر، وما تشهده المنطقة من صراعات واضطرابات ومحاولات لإعادة تشكيل المجتمعات على أسس طائفية أو عرقية، مشددين على أن تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني يمثلان ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي المصري، وأن تعزيز الانتماء الوطني يبدأ بإدراك كل مواطن لمسئوليته تجاه وطنه ومجتمعه.

وفي ختام الملتقى، خرج المشاركون بعدد من التوصيات التي أكدت ضرورة تكثيف الجهود الوطنية لنشر ثقافة المواطنة وترسيخ قيم الانتماء والتسامح وقبول الآخر، وتطوير برامج التوعية الفكرية والثقافية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالنشء والشباب، باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجًا إلى بناء الوعي وتعزيز القدرة على التفكير والتحليل والتعامل الواعي مع المتغيرات المحيطة.

كما تضمنت التوصيات التأكيد على تفعيل الدور التثقيفي والتوعوي للمساجد والكنائس، من خلال دعم الخطاب الديني المستنير الذي يعزز قيم المواطنة والتعايش المشترك، وتنظيم لقاءات وندوات مشتركة بين ممثلي المؤسسات الدينية والفكرية والثقافية، بما يسهم في ترسيخ وحدة الصف الوطني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة التعصب وخطابات الكراهية والتمييز.

وشددت التوصيات كذلك على أهمية بناء شراكة فاعلة بين الأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية في نشر الوعي الوطني، وتقديم محتوى تثقيفي يتناسب مع طبيعة التحديات المعاصرة، مع تعزيز دور الإعلام في إبراز النماذج الإيجابية للتلاحم الوطني والتعايش بين أبناء الشعب المصري، والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة التي تستهدف إثارة الانقسام أو النيل من الثقة المجتمعية.

واختتم الملتقى بالتأكيد على أن دعم الدولة المصرية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية واستقرارها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصلابة نسيجها الداخلي، وأن وحدة المصريين تمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات، مع ضرورة تحويل مبادئ المواطنة من شعارات إلى ممارسات واقعية تنعكس على سلوك الأفراد وعلاقاتهم داخل المجتمع، بما يعزز روح المشاركة والمسئولية الوطنية ويضمن استمرار تماسك المجتمع المصري.

وأكد حزب الغد، أن هذا الملتقى يأتي ضمن اهتمامه بملفات الوعي والمواطنة وبناء الإنسان، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تنظيم الفعاليات واللقاءات الفكرية التي تفتح المجال أمام الحوار بين مختلف المؤسسات والقوى الوطنية، وتدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الهوية المصرية الجامعة، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، والحفاظ على وحدة النسيج الوطني باعتبارها أحد أهم مقومات قوة مصر وقدرتها على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.