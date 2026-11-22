يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأحد، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهاراً، ومائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء ليلاً.

وبشأن الظواهر الجوية، توقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوبا على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بجانب حدوث نشاط للرياح على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع الخبراء أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

العاصمة الجديدة 27 16

6 اكتوبر 27 16

بنهــــا 26 16

دمنهور 25 16

وادى النطرون 25 15

كفر الشيخ 25 16

بلطيم 25 16

المنصورة 25 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 26 16

طنطا 25 16

دمياط 26 17

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 27 13

السويس 27 16

العريش 26 12

رفح 26 12

رأس سدر 25 16

نخل 27 09

كاترين 23 07

الطور 28 16

طابا 27 15

شرم الشيخ 31 22

الغردقة 31 18

الاسكندرية 25 17

العلمين الجديدة 25 16

مطروح 24 16

السلوم 24 16

سيوة 25 13

رأس غارب 29 19

سفاجا 30 18

مرسى علم 31 18

شلاتين 30 20

حلايب 28 21

أبو رماد 28 20

مرسى حميرة 29 20

أبرق 29 19

جبل علبة 28 19

رأس حدربة 28 20

الفيوم 26 13

بني سويف 27 12

المنيا 27 12

أسيوط 28 11

سوهاج 31 14

قنا 32 14

الأقصر 33 14

أسوان 33 17

الوادى الجديد 32 12

أبوسمبل 32 17