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دمر الدفاع الجوي السعودي صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الغربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وكان المُتحدث الرَّسمي باسم قوات (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اللواء الركن تركي المالكي، أعلن يوم السبت أنه جرى اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية ، وفقا لما ذكرت وكالة الانباء السعودية (واس).

واعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة جازان (جنوب غرب) المملكة ودمرهما، وفقا لوكالة واس.

وجاءت اعتداءات جماعة الحوثي عقب تدمير قوات التحالف للقدرات التشغيلية في ميناء الحديدة، بجانب سبعة أهداف عسكرية خُصصت لدعم المجهود العسكري للحوثيين، فضلاً عن تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء فجر الجمعة لاستهداف قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، عقب يوم من الاعتداء على منشآت مدنية في الرياض.

وأكد تحالف دعم الشرعية استمرار عمليات تحييد المصادر الحيوية التي تدعم المجهود الحربي للحوثيين، وتدمير أهداف الميليشيا العسكرية وقدراتهم الباليستية.