أشاد مصطفى إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، بالمستوى الذي يقدمه معتمد جمال مع الزمالك، مؤكدًا أن لاعبي الفريق يمتلكون الحماس والرغبة التي تؤهلهم لمواصلة تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفى إبراهيم، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إن معتمد جمال يقود الفريق بشكل مميز، في ظل حالة الحماس التي يعيشها اللاعبون وقدرتهم على مواصلة النتائج الإيجابية.

وشدد على ضرورة احترام المنافس مهما كان ترتيبه في جدول الدوري، وعدم الاستهانة بأي فريق، مؤكدًا أن احترام المنافس يمثل أمرًا مهمًا لتحقيق الفوز.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فترة التوقف جاءت في صالح الزمالك، من أجل العمل على علاج السلبيات وتصحيح الأخطاء وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة.