قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر لم تشهد مطلقًا عدم توفر علاج لأي من الأمراض المزمنة، بما في ذلك الضغط أو السكري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أنه في بعض الأحيان يحدث نقص في اسم تجاري معين نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد، لكن يتوفر له بديل.

وأوضح أن البديل هو الدواء الذي يتضمن التركيبة الكيميائية نفسها، وبالتركيز ذاته، وبطريقة التناول نفسها، لكنه أشار إلى أن البعض يعتاد على اسم تجاري معين ويجد صعوبة في الانتقال إلى دواء آخر.

وأكد أنه في حالة عدم توفر دواء باسم تجاري معين، يكون البديل متوفرًا، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث في حالات قليلة جدًا، وأن المثيل الدوائي يتوفر في أغلب الأوقات.

ونوه إلى أن الوزارة تقدر كثيرًا اعتياد البعض على أدوية بأسماء تجارية معينة ورغبتهم في الحصول عليها دون غيرها، ما يدفع الدولة إلى الحرص على توفير الأدوية بالأسماء التجارية التي اعتادها المواطنون.

وتابع: «إن حدث، نتيجة لظروف قهرية يعاني منها العالم أجمع، ألا يتوفر علاج باسم تجاري معين، فنحن دائمًا ما نوفر المثيل أو البديل الذي يعالج المشكلة نفسها».