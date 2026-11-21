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أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن الحرس الثوري استهدف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في البحرين.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، شنت إيران هجوما على قواعد أمريكية في البحرين.

وأوضحت الوكالة أن الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدتي الشيخ عيسى والجفير العسكريتين في البحرين، ردا على الهجمات الأمريكية ضد إيران.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اندلاع حريق في منشأة صناعية مدنية جراء عدوان إيراني، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع أضرار مادية دون إصابات.

والجمعة، حذرت الولايات المتحدة رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال تصاعد هجمات إيرانية وأخرى لجماعة الحوثي اليمنية، تستهدف الوجود الأمريكي والبنية التحتية المدنية في دول المنطقة، بينها البحرين.