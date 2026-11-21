استبعد السفير يوسف زادة مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الولايات المتحدة لا تريد من روسيا والصين أي شيء يتعلق بإيران، في حين لا تريد روسيا من الولايات المتحدة والصين أي شيء يتعلق بأوكرانيا.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران، مشيرًا إلى أن العلاقات الروسية الصينية لا تزال تشهد بعض التوتر، لافتًا إلى أن روسيا تمثل ثاني أكبر قوة عسكرية نووية في العالم، لكنها ليست قوة اقتصادية.

ولفت إلى أن الرئيس الصيني تعمد خلال القمة الثلاثية إظهار أن علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية أهم من علاقته بروسيا، موضحًا أن الصين حاولت كذلك إظهار تفوقها التكنولوجي خلال قمة ترامب وبوتين وشي.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال إن هناك 440 كيلو جرامًا من اليورانيوم المخصب في إيران، وفقًا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفًا أن الخسائر الأمريكية في الحرب الإيرانية كانت كبيرة جدًا، موضحًا أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلنت أن حجم الخسائر الأمريكية في الحرب الإيرانية بلغ 44 مليار دولار.