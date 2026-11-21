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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، السبت، إطلاق إنذار ثانٍ بوجود خطر في المملكة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، وسط استمرار الهجمات الإيرانية.

وقالت الوزارة، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "تنبيه بوجود خطر.. تدعو وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظًا على السلامة العامة".

ولم توضح الوزارة طبيعة الخطر الذي استدعى إطلاق الإنذار الجديد، أو المناطق التي يشملها.

وفي وقت سابق السبت، أصدرت الداخلية البحرينية تنبيهًا مماثلًا، فيما أفاد التلفزيون الرسمي بأن الدفاعات الجوية تصدت لاعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة.

ومساء السبت، أعلنت الوزارة استهداف منشأة صناعية مدنية جراء هجوم إيراني، ما تسبب في اندلاع حريق بالموقع.

وقالت إن فرق الدفاع المدني باشرت إجراءات السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية أظهرت وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات.

وفي تطور متصل، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، السبت، بأن الحرس الثوري استهدف قاعدتي الشيخ عيسى والجفير العسكريتين الأمريكيتين في البحرين، ردًا على الهجمات الأمريكية ضد إيران.

ولم تتضح على الفور نتائج الهجوم الذي تحدثت عنه الوكالة الإيرانية.

وسبق أن أصدرت السلطات البحرينية تنبيهات مماثلة في 15 و17 و18 نوفمبر الجاري.

وفي 17 و18 نوفمبر، أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض هجمات جوية إيرانية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في المملكة بطائرات مسيرة.

وفي 17 نوفمبر، أعلن الحرس الثوري استهداف منظومة رادارية أمريكية بقاعدة الشيخ عيسى الجوية، بينما نفت القيادة المركزية الأمريكية إصابة المنظومة.

والسبت، أعلنت البحرين إبلاغ مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتجدد الهجمات الإيرانية على أراضيها، مؤكدة احتفاظها بحق الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي.

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وتبادل الهجمات التي طالت منشآت ومواقع عسكرية ومدنية في عدد من دول المنطقة.

والجمعة، حذرت الولايات المتحدة رعاياها في الشرق الأوسط من احتمال تصاعد هجمات إيرانية وأخرى لجماعة الحوثي اليمنية تستهدف الوجود الأمريكي والبنية التحتية المدنية في دول المنطقة، بينها البحرين.