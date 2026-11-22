قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنّه لا يوجد أي تقدم بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة إكسترا نيوز، مساء السبت، أن سبب عدم التقدم في المرحلة الثانية هو الوضع الداخلي في إسرائيل، متابعًا: "سبق التوصل إلى إنجاز كبير من جانب مصر بالتعاون مع الوسيطين القطري والتركي عبر التوصل لتسوية وتفاهم مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس وتسلميه سواء السلاح الثقيل أو الخفيف".

واستكمل: "للأسف الشديد لم يكن هناك أي رد فعل إيجابي على المستوى المأمول من الجانب الإسرائيلي بما يعد تفويتًا لفرصة ذهبية كان يمكن أن تخلق تغييرًا ملموسًا في المنطقة".

وأكد عبدالعاطي، التعويل على الجانب الأمريكي للضغط في سبيل تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترامب الخاصة بقطاع غزة.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية على هامش انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وانطلقت يوم السبت، أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بمدينة أسوان يومي ٢١ و٢٢ نوفمبر، تحت عنوان "إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب".

جاء ذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.