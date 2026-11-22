شهدت الملاعب الإسبانية لفتات إنسانية لتكريم خيسوس دي ميغيل، لاعب تينيريفي الراحل، الذي توفي متأثرًا بإصابته عقب اصطدامه بخيسوس أوونو، حارس مرمى أندورا، حيث ظهر الأخير علنًا للمرة الأولى منذ الحادث، فيما خصص ريال مدريد تكريمًا لعائلة اللاعب.

وحضر أوونو مباراة فريقه أمام ليجانيس، مساء الجمعة 20 نوفمبر 2026، على ملعب إنكامب، ضمن منافسات الدوري الإسباني، لكنه اكتفى بمتابعة اللقاء من المدرجات رفقة زملائه غير المختارين للقائمة، دون المشاركة في المباراة.

ورصدت الكاميرات الحارس وهو يدعو خلال مراسم تكريم دي ميغيل، التي أقيمت قبل انطلاق المباراة، وذكرت صحيفتا «آس» و«ماركا» الإسبانيتان أنه رفع يديه بالدعاء مباشرة عقب انتهاء دقيقة الصمت المخصصة للراحل، كما شهدت الدقيقة التاسعة من اللقاء وقفة تصفيق من الجماهير تخليدًا لذكراه.

وفي لفتة إنسانية أخرى، كرّم ريال مدريد لاعب تينيريفي الراحل خيسوس دي ميغيل، خلال مواجهة سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث حظي والد وشقيقة وزوجة اللاعب بتحية خاصة من الحاضرين، وسط تصفيق حار من جماهير النادي الملكي.

وكان دي ميغيل قد توفي يوم الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، متأثرًا بإصابته عقب اصطدامه بأوونو خلال مباراة الفريقين يوم الاثنين 2 نوفمبر، وفقًا لما أعلنه نادي تينيريفي رسميًا.

وبعد أيام من الحادث، وصف أوونو تلك الفترة بأنها «أصعب أيام حياته»، في رسالة شخصية نشرها نادي أندورا يوم 4 نوفمبر.