أدانت وزارة الخارجية البحرينية واستنكرت بشدة استمرار الاعتداءات الجوية الإيرانية على أراضيها واستهداف منشأة صناعية مدنية، ما أسفر عن اندلاع حريقٍ ووقوع أضرار مادية، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).

وشددت الوزارة على أن هذه الاعتداءات، التي تبناها الحرس الثوري الإيراني، تشكّل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين، وانتهاكا صارخا لسيادة المملكة، وتصعيدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين بما يخالف ميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت البحرين عن رفضها القاطع "ما ادّعاه الحرس الثوري من ذرائعَ ومُبرّراتٍ لعدوانه"، مؤكّدةً أن "وقائع الاستهداف تُثبت أن الهدف منشأةٌ صناعيةٌ مدنيةٌ بحتة، ومشدّدةً على ضرورة وقف إيران سياستها القائمة على الانتهاك المتكرر لسيادة الدول وسلامة أراضيها، واتخاذ خلافاتها مع أطراف أخرى ذريعةً لتبرير اعتداءاتها، لما يمثّله ذلك من انتهاكٍ صارخٍ لمبادئ القانون الدولي".

وأكّدت الوزارة احتفاظ البحرين بحقّها الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، بما في ذلك حقّها في الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً في الزمان والمكان والأسلوب الذي تراه مناسباً.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أكدت تصدي منظومات الدفاع الجوي لعددٍ من الاعتداءات الجوية الإيرانية مساء يوم السبت.

ونتج عن عمليات الاعتراض سقوط بعض الشظايا التي تسببت في بعض الأضرار المادية الطفيفة، دون وجود أي إصابات بشرية.