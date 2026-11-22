لقى 11 شخصاً حتفهم خلال موجة عنف تفجرت بشمالى المكسيك عقب القبض على زعيم عصابة مخدرات يدعى فاوستو إيسيدرو ميزا فلوريس، والمعروف بـاسم :"إل تشابو إيسيدرو".

وأفادت وزارة الدفاع المكسيكية بعد ظهر اليوم السبت، بمقتل سبعة مسلحين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابات المخدرات وأربعة جنود مكسيكيين في اشتباك عنيف اندلع مساء أمس الجمعة، واستمر طوال الليل.

وكان ميزا فلوريس، وهو أحد أبرز عشرة مطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي ،) من بين ثمانية أشخاص أُلقي القبض عليهم في العملية التي نُفِّذت بالاستعانة بمعلومات استخباراتية من الولايات المتحدة، وتم نقله جوا إلى العاصمة مكسيكو سيتي اليوم السبت.

وصعد نجم هذا الزعيم في صفوف عصابة بيلتران ليفا حيث أصبح رئيسا لها ، ثم أصبح لاحقاً زعيم مجموعته الخاصة، :منظمة ميزا-فلوريس الإجرامية العابرة للحدود".

وعرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقاله، حيث كان مطلوباً بتهمة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني.

وقالت الحكومة المكسيكية في تقرير صدر صباح اليوم السبت، إن معلومات استخباراتية من إدارة ترامب ساعدت السلطات في اعتقاله، لكنها كشفت تفاصيل قليلة حول كيفية تنسيق السلطات في المكسيك والولايات المتحدة لاحتجاز ميزا فلوريس.

واحتفت السلطات في الولايات المتحدة والمكسيك بعملية الاعتقال باعتبارها إنجازاً أمنياً. وقد ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحكومة المكسيكية لملاحقة الجماعات الإجرامية.

ومع تحول تبادل لإطلاق النار العنيف إلى هدوء حذر اليوم السبت، حذّر خبراء من أن استهداف زعماء العصابات قد يشعل موجة جديدة من العنف في منطقة تعاني بالفعل من صراع على السلطة بين فصائل العصابات المتحاربة .