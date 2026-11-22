توفي رائد الأعمال الإيطالي في مجال المجوهرات، باولو بولجاري، وفقا لمنشور للشركة على منصة "إنستجرام" اليوم السبت.

وكان الراحل رئيساً لمجموعة بولجاري، وحفيد مؤسس الشركة سوتيريو بولجاري.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلاً عن عائلته، بأنه توفي عن عمر ناهز 89 عاماً محاطاً بأفراد أسرته، مشيرةً إلى أنه من المقرر تشييع جثمانه بعد غد الإثنين .

وأوضحت الشركة أن بولجاري ترأس المجموعة منذ عام 1984، وكان قد بدأ العمل إلى جانب والده عام 1960، حيث تخصص في الأحجار الكريمة، ويُعد من أبرز الخبراء العالميين في هذا المجال.