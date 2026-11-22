توج فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني بلقب كوبا سود أمريكانا للمرة الثالثة في تاريخه، بالفوز على أتلتيكو مينيرو البرازيلي بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد.

أنهى بوكا الشوط الأول متقدما بهدف سجله سانتياجو أسكاسيبار بعد مرور 16 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب "متروبوليتانو روبرتو ميلينديز" في مدينة بارانكيا الكولومبية.

وفي الشوط الثاني، عزز العملاق الأرجنتيني تفوقه بهدف ثان سجله ميجيل ميرينتيل في الدقيقة 48، ليضيف اللقب القاري إلى خزائنه للمرة الثالثة بعد التتويج به مرتين متتاليتين في عامي 2004 و2005، لينفرد بقائمة الأكثر تتويجا بلقب هذه البطولة.

كما احتفل بوكا جونيورز بلقبه الثاني خلال الشهر الجاري، بعدما توج أيضا بلقب صدارة الجدول السنوي للدوري الأرجنتيني لكرة القدم لعام 2026 يوم 8 نوفمبر الجاري.

وحقق العملاق الأرجنتيني هذه الإنجازات تحت قيادة مدربه رودولفو أروابارينا المدير الفني الأسبق لفريق بيراميدز.

وسبق أن عمل أروابارينا (51 عاما) مدربا لبيراميدز في 37 مباراة، حقق خلالها 18 فوزا و12 تعادلا مقابل 7 هزائم خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى يونيو 2021.

وقبل تجربة بيراميدز، مر المدرب الأرجنتيني على محطات أخرى في البلدان العربية، حيث تنقل بين أندية الوصل الإماراتي والريان القطري وشباب الأهلي الإماراتي، وبعد رحيله عن مصر عمل مدربا لمنتخب الإمارات، وأخيرا التعاون السعودي.

في المقابل، فشل أتلتيكو مينيرو في انتزاع لقب كوبا سود أمريكانا للمرة الأولى في تاريخه، كما تواصلت عقدته مع النهائيات القارية للعام الثالث على التوالي، بعدما خسر أمام بوتافوجو البرازيلي في نهائي كوبا ليبرتادوريس عام 2024، ولانوس الأرجنتيني في نهائي كوبا سود أمريكانا 2025.