أعلن وزير الدفاع البريطاني، ويس ستريتينج، ونظيره الأوكراني، يفجيني خمارا، عقب اجتماعهما في كييف اليوم السبت، أن أوكرانيا والمملكة المتحدة ستتعاونان في تصنيع طائرات مسيّرة ضمن مشروع مشترك.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الاتفاقية، التي جرى توقيعها بالفعل، تنص على تصنيع طائرات مسيرة أوكرانية متوسطة وطويلة المدى في المملكة المتحدة، بتمويل مشترك من الحكومة البريطانية.

وقال خمارا: "تمتلك أوكرانيا حلولاً دفاعية فعالة وخبرة لا تقدر بثمن في قتال العدو"، مضيفاً: "نحن نجمع بين هذه الخبرات والقدرات الإنتاجية للمملكة المتحدة لتزويد قواتنا المسلحة بمعدات مجربة ومختبرة بشكل أسرع وعلى نطاق واسع".

وعلى مدار الحرب، طورت أوكرانيا مجموعة من الطائرات المسيرة لمختلف الأغراض العملياتية في الجو والبر والبحر. وبفضل المدى الموسع لهذه الطائرات، بات بإمكان كييف ضرب أهداف حتى في سيبيريا.