أعلنت فرق الإنقاذ النيجيرية عن وفاة 24 شخصاً إثر انقلاب قارب كان يقلّ مشيعين يحضرون جنازة.

وقال مانزو إيزيكيل، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا، في بيان ، إن القارب كان ينقل ركاباً من منطقة سكنية إلى أخرى لحضور مراسم دفن عندما غرق أمس الجمعة في ولاية بايلسا الواقعة بجنوب البلاد.

وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية، دون أن يحدد عدد المفقودين.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة موسى محمد، أمس الجمعة، إن 24 شخصاً آخرين تم إنقاذهم وتلقوا المساعدة الطبية. ولم تكشف السلطات بعد عن العدد الإجمالي للركاب الذين يُعتقد أنهم كانوا على متن القارب.

وقال المتحدث إن التقارير الأولية أشارت إلى أن القارب تعرّض لعطل ميكانيكي.

وأضاف ، إن الركاب طلبوا من قائد القارب التوجه نحو البر، لكنه رفض. ثم تردد أن قائد القارب فرّ من الموقع، بينما جرى احتجاز مدير القارب .

وردت حكومة ولاية بايلسا بمطالبة مشغلي القوارب والركاب بالالتزام بلوائح السلامة.

وقالت مفوضة الإعلام في الولاية، إيبيوو كوكو-أوبياي، في بيان اليوم السبت: "يجب أن تتوقف الحمولات الزائدة والسرعات المفرطة والتهور والسفر بدون سترات نجاة، مضيفة أنه لا توجد رحلة تستحق أن يفقد الإنسان حياته من أجلها.

وتعد مآسي القوارب شائعة في نيجيريا؛ حيث يؤدي غياب تطبيق لوائح السلامة إلى تشغيل قوارب متهالكة بدون سترات نجاة أحيانًا.