شهد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ورئيس وزراء ولاية شمال الراين- ويستفاليا في ألمانيا هندريك فوست، التوقيع على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة التجارة والصناعة، وولاية شمال الراين- ويستفاليا، ممثلة بشركة "إن آر دبليو جلوبال بيزنس" لترويج التجارة والاستثمار، وذلك على هامش الحوار الاقتصادي القطري – الألماني، الذي انعقد اليوم في مدينة بون.

ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة صالح ماجد الخليفي، وعن الجانب الألماني الرئيس التنفيذي لشركة "إن آر دبليو جلوبال بيزنس" لترويج التجارة والاستثمار فيلكس نيوجارت، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وبموجب الاتفاقية، يفتتح مكتب اقتصادي إقليمي يمثل ولاية شمال الراين-ويستفاليا في الدوحة.

ويركز المكتب بصورة أساسية على تطوير تعاون طويل الأمد يحقق المنفعة المتبادلة في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الاستثمار، والتعاون الصناعي والابتكار، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتحول في مجال الطاقة.