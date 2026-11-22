قال مصدر مطلع، اليوم السبت، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يحقق في عملية اختراق محتملة لقاعدة بيانات وطنية لإنفاذ القانون يديرها المكتب.

ويُعد المركز الوطني لمعلومات الجرائم، المعروف اختصاراً بـ (إن سي أي سي)، قاعدة بيانات محوسبة لمعلومات العدالة الجنائية، وهي متاحة لوكالات إنفاذ القانون المحلية وعلى مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، وتضم سجلات حول الفارين من وجه العدالة، والمفقودين، وبيانات السوابق الجنائية، والممتلكات المسروقة، وموضوعات أخرى.

ولم يرد مكتب التحقيقات الفيدرالي على الفور على الرسائل المتعلقة بالاختراق المحتمل، الذي كانت شبكة "سي إن إن" أول من أوردته، وأكده لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) مصدر مطلع غير مخول بمناقشة الأمر علناً، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

ولم يتضح نطاق المشكلة على الفور.

ورداً على سؤال حول هذا الموضوع اليوم السبت، قال الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لقد سمعنا بالأمر للتو، وأقول إنه ليس بالأمر الجيد".