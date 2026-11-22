حذّر نائب وزير الخارجية التايواني اليوم السبت، من أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يخاطر بتعريض بلاده للإكراه الاقتصادي ذاته الذي لطالما حذّر منه، وذلك عبر تعميق العلاقات التجارية مع الصين، مؤكدا أن تايوان تعلّمت من خلال تجربة قاسية أن الاعتماد على بكين يترتب عليه عواقب وخيمة.

وفي معرض رده على سؤال عن جهود كارني لتحسين العلاقات مع الصين، قال تشين مينج-تشي في مقابلة مع وكالة أنباء "أسوشيتد برس" (أ ب ) على هامش منتدى هاليفاكس الدولي للأمن: "نحن قلقون. نحن قلقون".

وكان كارني قد حذّر من أن القوى الكبرى باتت تستخدم التكامل الاقتصادي كسلاح، مستشهداً بالرسوم الجمركية الأمريكية والقيود الصينية على المعادن الحيوية.

وحثّ القوى المتوسطة على تنويع علاقاتها التجارية لتجنّب الإكراه الاقتصادي.

وأشاد تشين بخطاب كارني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، لكنه تساءل عما إذا كان ينبغي لكندا أن تُعمّق علاقاتها مع الدول التي لا تشاركها قيمها الديمقراطية.

وقال تشين: "لديكم تاريخكم. لديكم المايكلان"، في إشارة إلى الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريج ورجل الأعمال مايكل سبافور، اللذين أثار احتجازهما في الصين لنحو ثلاث سنوات اتهامات متبادلة بدبلوماسية الرهائن.

وأُلقي القبض على الاثنين في عام 2018 بعد فترة وجيزة من احتجاز كندا للمديرة التنفيذية لشركة هواوي، منج وان تشو، بناءً على طلب تسليم أمريكي. وأُطلق سراحهما في سبتمبر 2021، في اليوم نفسه الذي عادت فيه منج إلى الصين. ونفت بكين أن يكون احتجازهما ذا دوافع سياسية.