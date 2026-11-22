أشاد محامي مواطن أسود تعرّض للضرب على يد ثلاثة من رجال الشرطة الفرنسيين بـ"حكم تاريخي" اليوم السبت ، بعدما أقرّت محكمة بالطبيعة العنصرية للعنف وقضت بحبسهم لمدد تتراوح بين عام وعامين.

ووقع الاعتداء على المنتج الموسيقي ميشيل زيكلير قبل ست سنوات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقد وثّقته كاميرات المراقبة؛ حيث أظهر الفيديو عناصر الشرطة وهم يوجهون له اللكمات المتكررة، ويستخدمون هراوة والغاز المسيل للدموع ضده دون سبب واضح.

وصرح زيكلير لوكالة "أسوشيتد برس" (أ ب ) عقب الحادثة بأن رجال الشرطة وجّهوا إليه إهانات متكررة، تضمنت سبابا عنصريا بالغ السوء.

وفي تعليقه على الحكم، قال سيرج موني، محامي زيكلير، لإذاعة "فرانس إنفو": "إن الأمر البالغ الأهمية هو الاعتراف بالطابع العنصري للعنف الذي تعرض له".

وأضاف: "بصفتي رجل قانون، لا يسعني إلا أن أعرب عن ارتياحي؛ فهذه تُعد سابقة هي الأولى من نوعها".

وأوضح موني أن زيكلير أكد منذ بداية الإجراءات القانونية أنه تعرض لإهانات عنصرية، في حين جاءت روايات المتهمين متضاربة إلى حد ما، مشيراً إلى أنه "في نهاية المطاف، أُدينوا بالكذب بعد ثبوت تزويرهم للمحاضر الرسمية".

وقد صدر الحكم مساء الجمعة في باريس.

وكانت مقاطع الفيديو المنشورة قد أظهرت عملية الاعتقال العنيفة التي تعرض لها زيكلير في الدائرة السابعة عشرة بالعاصمة الفرنسية؛ إذ كان رجال الشرطة الثلاثة يعتزمون استيقافه لعدم ارتدائه كمامة وجه خلال فترة القيود المفروضة بسبب الجائحة.

وأظهرت اللقطات المصورة ، التي حصلت عليها وكالة (أ ب) من كاميرا مراقبة داخل الاستوديو ومن هواتف الجيران في الخارج، عناصر الشرطة وهم يلاحقون زيكلير إلى داخل استوديو الموسيقى الخاص به، حيث ظهروا وهم يلكمونَه مراراً ويضربونه بالهراوة.

وقال زيكلر وقت وقوع الحادث لوكالة (أ ب) : "أريد أن أفهم لماذا تعرضت للاعتداء من قِبل أشخاص يرتدون الزي الرسمي للشرطة. أريد تحقيق العدالة، لأنني أؤمن بعدالة بلدي".