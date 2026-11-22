وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "صديقه" يوم السبت، رغم الانتقادات الحادة التي وجهها إليه مشرعون أمريكيون.

ونشر ترامب صورة عبر منصة "تروث سوشال" تُظهر الزعيمين وهما يتصافحان، وأرفقها بعبارة "صديقي".

وجاء المنشور عقب قمة انعقدت في الصين يوم الخميس الماضي، استقبل خلالها ترامب بوتين بحفاوة ووصفه بأنه صديقه، الأمر الذي أثار انتقادات من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.

واتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بوتين باختطاف عشرات الآلاف من الأطفال وقتل عشرات الآلاف من المدنيين واحتجاز مواطنين أمريكيين بشكل غير قانوني.

وكتب شومر عبر منصة إكس: "دونالد ترامب يعتبره صديقاً".

ومن ناحيته، وصف عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية فلوريدا ريك سكوت، بوتين بأنه "بلطجي".

وقبيل القمة، حذر عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية إنديانا جيم بانكس، أيضاً من أن الصين وروسيا "ليستا صديقتينا"، داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الدولتين.

وأشاد ترامب مجدداً بعلاقاته مع بوتين، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الجمعة، رغم الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وقال ترامب: "تربطني علاقة ممتازة ببوتين".