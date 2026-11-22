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ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى فى غالبية البنوك المحلية بمنتصف تعاملات اليوم، بقيمة 68 قرشاً ليتخطى حاجز الـ 54 جنيها.

وارتفع سعر صرف الدولار فى البنك الأهلى المصرى بقيمة 56 قرشا ليسجل 54.32 جنيه للشراء، و54.42 جنيه للبيع، مقابل 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات الخميس.

كما صعد سعر صرف العملة الأمريكية فى البنك التجارى الدولى وبنك قناة السويس بنحو 68 قرشا، ليسجل 54.45 جنيه للشراء، و54.55 جنيه للبيع، مقابل 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

وصعد سعر صرف العملة الأمريكية فى بنك مصر 23 قرشا، ليسجل 54 جنيها للشراء، و54.10 جنيه للبيع، مقابل 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر صرف الدولار 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع، مقابل 53.77 جنيه للشراء، و53.87 جنيه للبيع.