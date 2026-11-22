توقع وزير الحرب الأمريكي الأسبق مارك إسبر أن تستمر الحرب الدائرة في إيران حتى عام 2027، وقال إنها "ربما تمتد إلى عام 2029".

وقال إسبر في تصريحات لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم : "حسنًا، من المؤكد أنها ستستمر حتى عام 2027 ... والسؤال هو: هل ستمتد إلى عام 2028، وربما حتى 2029؟ هذا صحيح، كل هذا يتوقف على الاستراتيجية".

وأوضح إسبر أنه دافع عن استراتيجية "الحصار الاقتصادي" التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب، مضيفًا "أنها تتطلب استراتيجية صبورة ومنضبطة ذات طابع دولي، تقوم على إضعاف الإيرانيين تدريجيًا حتى يجلسوا في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات بشكل جاد".

وأكد أن الاستراتيجية تبدو ناجحة، مستشهدًا بارتفاع التضخم في إيران والانخفاض الكبير في قيمة الريال الإيراني. وقال "لكن الأمر قد يستغرق وقتا طويلًا".

كان الصراع في إيران قضية محورية بالنسبة للناخبين في الأيام التي سبقت انتخابات التجديد النصفي، حيث حقق الديمقراطيون فوزا ساحقا وسيطروا على مجلسي الكونجرس، وبعد خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، ألقى نائب الرئيس جي دي فانس باللوم على الحرب عن المسؤولية عن هذه الهزيمة قائلاً: "الحرب هي سبب خسارتنا".