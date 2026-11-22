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أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /السبت/، في عدد من المواقع بقطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أصيبت مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما أصيب شاب برصاص أطلقته قوات الاحتلال من خلال طائرة مسيرة في منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومخيمي المغازي والبريج وقرية المصدر وسط القطاع.

يأتي ذلك في وقت نفذت فيه قوات الاحتلال عملية نسف وإطلاق نار مكثف من دباباتها غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستشهد منذ صباح اليوم، أربعة مواطنين، ثلاثة منهم في قصف طيران الاحتلال مركبة بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، والرابع برصاص قوات الاحتلال في بلدة جباليا شمال القطاع.

وارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 74,736 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.

وفي السياق، أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في عدة أحياء فيها، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في يده.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، الخميس الماضي، خمسة مواطنين من البلدة، ولاحقت قاطفي الزيتون في منطقة واد سيف، واحتجزت عمالا داخل مصنع حجر.