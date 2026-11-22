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قال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الشركات العالمية على التوسع في التصنيع بمصر.

جاء ذلك فى تصريحات وزير الصناعة خلال كلمته فى فعاليات قمة إيجيبت أوتوموتيف "Egypt Automotive"، اليوم.

وأضاف وزير الصناعة، أن التوسع في إنتاج السيارات الموجهة للتصدير يمثل أحد مستهدفات البرنامج الوطني لتنمية الصناعة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير آليات تنفيذ برنامج تنمية صناعة السيارات بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والمصنعين.

وأوضح أن تطوير شبكة الموردين المحليين ركيزة أساسية لرفع تنافسية صناعة السيارات المصرية، مضيفا أن الوزارة تستهدف تأهيل الموردين المحليين لتلبية احتياجات الشركات المصنعة وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وأشار الى ان الوزارة تسعى إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية، وقمنا بالفعل بالتعاون مع بعض الشركات العالمية لتطوير قدراتنا في هذا القطاع، مضيفا نستهدف أن تكون مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.