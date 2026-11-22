استشهد فلسطينيان، اليوم الأحد، متأثرين بجروحهما التي أُصيبا بها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة، فجر اليوم.



وفي سياق متصل، تواصل دبابات الاحتلال إطلاق نيرانها بكثافة شمال غرب مدينة رفح.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,671، والإصابات إلى 6,062، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 851، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,736 شهداء، و176,194 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.