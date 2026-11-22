أشار قائد قوات "أحمد" الروسية أبتي علاء الدينوف إلى أن انخفاض عدد المرتزقة الأوروبيين في قوات كييف سببه القضاء عليهم والإخلال بعقودهم، وبدء أوروبا تشكيل قوات من مواطنيها وتجنيدهم.





وأضاف: "لقد تراجع عدد الراغبين في الذهاب إلى الحرب ضدنا من الدول الأوروبية فالذين سبقوهم تحدثوا عن مدى صعوبة هذه الحرب، وأن الروس لا يسمحون باصطيادهم كما لو كانوا في رحلة سفاري. يتكبد المرتزقة خسائر فادحة للغاية".

وأكد أن المرتزقة القادمين من أوروبا لم يعودوا يتمتعون في صفوف القوات الأوكرانية بتلك المكانة والهيبة والامتيازات التي كانوا يحظون بها في السابق.

وتابع: "يدركون أنه يتم التعامل معهم بطريقة غير إنسانية، وهو ما يدفعهم أيضا إلى تغيير موقفهم تجاه جدوى الانضمام إلى التشكيلات الأوكرانية".

ويستخدم نظام كييف ورعاته المرتزقة الأجانب في حشد أكبر عدد من المقاتلين، فيما القوات الروسية تواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.



ويعترف المرتزقة بأن الجيش الأوكراني يفتقر إلى التنسيق الجيد لعملياتهم، وأن فرص النجاة في المعارك ضئيلة للغاية.