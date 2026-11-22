نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 6 شهداء (4 شهداء جدد، و2 شهيد انتشال)، و33 مصابًا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 1675 شهيدًا، و6095 إصابة، و851 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان على قطاع غزة، إلى 74 ألفًا و742 شهيدًا، و176 ألفًا و227 إصابة.

واستشهد مواطنان فلسطينيان، فجر الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي المدينة، وتنفيذ عمليات نسف وتدمير في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام باستشهاد المواطن بلال يوسف السمهوري، إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وأضاف أن المواطن نضال خالد حسن الشريف (35 عامًا)، استشهد متأثرًا بجروح أصيب بها جراء القصف ذاته.

وفي سياق متصل، أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها بكثافة شرقي مدينة خان يونس، وسط استمرار التحركات العسكرية في المنطقة.

وفي شمالي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال عملية نسف، في إطار عمليات التدمير التي تواصلها رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025، والتي تتضمن القصف وإطلاق النار ونسف المباني السكنية، وأسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.