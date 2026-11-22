أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن «مستعمرين» أحرقوا، فجر اليوم الأحد، 12 مركبة، وخطّوا «شعارات عنصرية»، خلال هجوم استهدف ثلاث قرى في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن «مجموعة من المستعمرين هاجمت قرية كفر مالك شرق رام الله، وأضرمت النيران في سبع مركبات في المنطقة الشمالية من القرية، كما خطّت شعارات عنصرية على جدران المنازل».

وأضافت: «اقتحم مستعمرون قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وأضرموا النيران في ثلاث مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية، قبل أن يلوذوا بالفرار»، لافتة إلى أنه «في قرية دير السودان شمال رام الله، أحرق المستعمرون مركبتين، ما ألحق بهما أضرارا مادية جسيمة».

ووفق المصادر، أضرم مستعمرون، فجرا، النار في غرفة زراعية في المنطقة الشرقية الواقعة بين بلدتي رافات ودير بلوط غرب سلفيت بوسط الضفة.

وأفادت بأن المنطقة تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين، حيث وضعوا أعلاما إسرائيلية في عدة مناطق فيها قبل فترة، كما منعوا الأهالي خلال موسم قطف الزيتون السابق من الوصول إلى أراضيهم وقطف المحصول.