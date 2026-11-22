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- الاعتداءات طالت دير مار يعقوب في القدس المحتلة وتجمعا بدويا شمالها

نفذ مستوطن إسرائيلي، السبت، اعتداء بالبصق باتجاه دير أرمني في القدس المحتلة، فيما اقتحم مستوطنون تجمعا بدويا شمال المدينة وخرب آخرون ممتلكات فلسطيني في محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان، إن كاميرات المراقبة وثقت اقتراب مستوطن من دير "مار يعقوب" في الحي الأرمني بالبلدة القديمة وبصقه باتجاهه قبل أن يواصل طريقه.

وأضافت أن الاعتداء "يرتبط بخلفيات أيديولوجية متطرفة لدى بعض التيارات الدينية اليهودية التي تتبنى مواقف عدائية من المسيحية ورموزها".

وأشارت المحافظة إلى أن الاعتداءات على رجال الدين والراهبات والحجاج والكنائس والأديرة في البلدة القديمة تصاعدت خلال السنوات الأخيرة، وشملت البصق والشتم والتخريب والاعتداء الجسدي.

ويضم الدير مقر بطريركية الأرمن الأرثوذكس في القدس، وسبق أن تعرض لاعتداءات مماثلة، بحسب المحافظة.

وقالت المحافظة إن مستوطنين اقتحموا مساء السبت تجمعا بدويا قرب دوار جبع شمال القدس المحتلة، تقطنه عائلتا الكعابنة والعراعرة.

وأضافت أن المستوطنين "نفذوا أعمالاً استفزازية بحق المواطنين، في سياق اعتداءات متكررة (...) بهدف ترويع السكان والضغط عليهم ودفعهم إلى الرحيل".

وفي منطقة الرأس الأحمر بمحافظة طوباس، قال مسئول ملف الاستيطان في المحافظة معتز بشارات إن مستوطنين خربوا بيتا وحظائر أغنام لفلسطيني، وأتلفوا أكثر من طن ونصف الطن من الشعير.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 14 ألفا و742 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، شملت تخريب محاصيل ومهاجمة مركبات وتجمعات سكنية واستهداف موسم قطف الزيتون.

ومنذ أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا و750 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.



