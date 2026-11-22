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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن المنظومة الصحية في القطاع تشهد تحديات وبائية جسيمة، في ظل تسجيل ارتفاع ملحوظ ومقلق وغير معتاد في موسميته في أعداد حالات الإصابة بالتهاب السحايا، ولا سيما التهاب السحايا الفيروسي.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأحد، أن هذا الارتفاع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتدهور البيئي المستمر وتضرر البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي ومنظومة الإصحاح البيئي.

وذكرت أن تضرر شبكات الصرف الصحي وتعطل منظومة المعالجة، إلى جانب حتمية اختلاط مصادر مياه الشرب بالمياه العادمة مع هطول الأمطار وتوقعات استمرارها، أدى إلى دفع المنحنى الوبائي نحو التصاعد في عدد من مناطق القطاع.

وتوقعت استمرار زيادة الإصابات في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة، مما يشكل خطرًا صحيًا متناميًا يتركز أثره بشكل خاص على الأطفال والفئات الأكثر هشاشة.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تفاقم هذه الأزمة الصحية والبيئية، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية إلى تحرك عاجل ومنسق.

وحمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية المباشرة عن الأضرار التي لحقت ببنية المياه والصرف الصحي وعن القيود المفروضة على إدخال مواد الصيانة والتعقيم والوقود، وهي عوامل تهيئ ظروفًا بيئية مواتية لانتقال مسببات الأمراض وتفاقم حالات التهاب السحايا المرتبطة بتلوث المياه.

ودعت المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى الضغط الفوري لتسهيل إدخال المواد والمعدات والمستلزمات الفنية اللازمة لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير مواد معالجة وتعقيم المياه لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة ومنع خروج الوضع الصحي عن السيطرة.

وطالبت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف والشركاء الصحيين بتعزيز الاستجابة السريعة لحالة الإنذار الوبائي، عبر توفير المستلزمات المخبرية والتشخيصية الدقيقة والأدوية والعلاجات اللازمة لدعم الطواقم الطبية في تشخيص الحالات وإدارتها سريريًا.

وناشدت تأمين إمدادات الوقود اللازمة لرفع الطاقة التشغيلية لمحطات تحلية المياه وضخ ومعالجة المياه العادمة، للحد من تجمعها أو فيضانها في مراكز الإيواء والتجمعات السكانية.

وأكدت أهمية زيادة كميات مواد التطهير والتعقيم المخصصة لمعالجة مصادر المياه وشبكات التوزيع، وتوفير مستلزمات النظافة الشخصية والتنظيف للأسر النازحة في مراكز الإيواء والمخيمات للحد من انتقال العدوى.

وشددت على أن احتواء خطر تفشي الأوبئة واتساع نطاقها في قطاع غزة، وحماية الأطفال الرضع والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، يتطلبان تدخلًا دوليًا عمليًا وفوريًا يترجم إلى إجراءات ميدانية وإمدادات مستدامة قبل تفاقم الوضع الصحي بشكل يصعب احتواؤه.