يشهد اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 إقامة عدد من المباريات المهمة في مختلف البطولات، يتقدمها ظهور النجم المصري محمد صلاح مع طرابزون سبور أمام أيوب سبور في الدوري التركي، ومواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، ولقاء برشلونة وفياريال بالدوري الإسباني، إلى جانب مواجهة أتالانتا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، ومباراة منتخب مصر أمام قطر في كأس العالم للناشئين.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الشروق أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

مباريات الدوري الإنجليزي

هال سيتي × برايتون – 4:00 مساءً – beIN SPORTS 5.

ليفربول × مانشستر يونايتد – 6:30 مساءً – beIN SPORTS 1.

مباريات الدوري الإسباني

برشلونة × فياريال – 3:00 عصرًا – beIN SPORTS 1.

راسينج سانتاندير × ريال سوسيداد – 5:15 مساءً – beIN SPORTS 2.

أوساسونا × مالاجا – 7:30 مساءً – beIN SPORTS 2.

خيتافي × أتلتيكو مدريد – 10:00 مساءً – beIN SPORTS 1.

مباريات الدوري التركي

قاسم باشا × ألانيا سبور – 3:00 عصرًا – beIN SPORTS 2.

كونيا سبور × بشكتاش – 3:00 عصرًا – beIN SPORTS 1.

طرابزون سبور × أيوب سبور – 6:00 مساءً – beIN SPORTS 3.

مباريات الدوري الإيطالي

يوفنتوس × فينيزيا – 1:30 ظهرًا – S Sport Plus.

بولونيا × أودينيزي – 4:00 مساءً – S Sport 2.

ساسولو × جنوى – 4:00 مساءً – S Sport Plus.

ميلان × فروزينوني – 7:00 مساءً – S Sport 2.

أتالانتا × إنتر ميلان – 9:45 مساءً – S Sport 2.

مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج × ماينز – 4:30 مساءً – S Sport Plus.

فيردر بريمن × هامبورج – 6:30 مساءً – S Sport Plus.

مباريات الدوري الفرنسي

باريس إف سي × أنجيه – 4:00 مساءً – beIN SPORTS 4.

لوريان × رين – 6:15 مساءً – beIN SPORTS 4.

مارسيليا × لو مان – 9:45 مساءً – beIN SPORTS 3.

مباريات كأس العالم للناشئين

الدنمارك × أستراليا – 2:30 ظهرًا.

اليونان × بنما – 2:30 ظهرًا.

فرنسا × السعودية – 3:30 عصرًا.

كوريا الجنوبية × كاليدونيا الجديدة – 4:30 مساءً.

قطر × مصر – 5:00 مساءً.

أوروجواي × هايتي – 5:30 مساءً.

الإكوادور × أوغندا – 3:00 عصرًا.

الأرجنتين × موزمبيق – 5:30 مساءً.