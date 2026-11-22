شهدت مدينة بنغازي في شرق ليبيا، فجر اليوم الأحد، انفجارات في محيط ساحل المدينة ومينائها، تزامنا مع تداول مقاطع مصورة وشهادات تتحدث عن تحليق طائرات في أجواء المنطقة، وأصوات قيل إنها ناجمة عن تفعيل المضادات الأرضية.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" اليوم عن مصدر بجهاز الدفاع المدني قوله إن الانفجارات ناجمة عن وقوع انفجار داخل مخزن للذخيرة بالقاعدة البحرية في بنغازي، مطمئنا المواطنين وداعيا إلى عدم القلق وتجنب تداول المعلومات غير المؤكدة.

وأعلن الدفاع المدني في بنغازي السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مخزن الذخيرة إثر الانفجار، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث وعدم التجمهر، ومؤكدا عدم وجود ما يدعو إلى القلق.

وأشارت القناة إلى أن صفحات ومصادر محلية تداولت روايات تتحدث عن غارة جوية مجهولة المصدر استهدفت موقعا في المدينة، مع الإشارة إلى تحليق ثلاث طائرات وتفعيل المضادات الأرضية، غير أن هذه المعلومات لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة، ولم يصدر تأكيد رسمي يوضح طبيعة التحليق أو علاقته بالانفجارات.

ولفتت إلى أنه لم تتضح حتى الآن الأسباب المباشرة للانفجار داخل مخزن الذخيرة، أو ما إذا كانت هناك صلة بين الحادث وما تداولته المنصات بشأن تحليق الطائرات، كما لم تعلن حصيلة مؤكدة بشأن الإصابات أو الأضرار.