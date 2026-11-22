تحتضن الجزائر العاصمة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 ديسمبر 2026، فعاليات النسخة الخامسة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة (African Startup Conference)، بمشاركة مرتقبة لأكثر من 25 ألف مشارك، وأكثر من 40 وفدا وزاريا، إلى جانب المستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين والخبراء من مختلف دول القارة والعالم.

ويشكل هذا الموعد القاري منصة لتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في إفريقيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، تحت رؤية استراتيجية تضع السيادة التكنولوجية الإفريقية في صلب أولوياتها، من خلال الانتقال نحو تطوير حلول تكنولوجية محلية وتعزيز قدرات القارة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة.

وتتمحور أشغال هذه الطبعة حول أربعة مجالات رئيسية تشمل السيادة الرقمية والذكاء الاصطناعي، والموارد الاستراتيجية والطاقة، والصحة ورأس المال البشري، وتمكين المرأة الإفريقية في التكنولوجيا العميقة، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وموائد مستديرة وقمة وزارية، ومعارض تكنولوجية، وجلسات لعرض المشاريع أمام المستثمرين وعقد الشراكات الاقتصادية.

كما يتضمن برنامج المؤتمر مسابقات موجهة للمؤسسات الناشئة والمشاريع الابتكارية، تتيح للفائزين فرصة الحصول على جوائز مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار، دعماً للمبادرات الريادية وتشجيعاً لتطوير الحلول التكنولوجية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية قابلة للنمو والتوسع.

وفي هذا السياق، يشارك المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير (CAAID) في الحدث بصفته شريكا في دعم الحركية الاقتصادية والاستثمارية بالقارة، وتعزيز جسور التواصل بين المؤسسات والشركات الجزائرية ونظيراتها الإفريقية والدولية، من خلال التعريف بمناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية المتاحة، وربط المستثمرين بالفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع الشراكات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يساهم في توسيع حضور المؤسسات الوطنية في الأسواق الإفريقية واستقطاب الاستثمارات النوعية.

وتأتي مشاركة "CAAID" في الحدث ضمن رؤية المركز الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتوظيف التظاهرات والملتقيات الدولية كفضاءات عملية للتعارف الاقتصادي، وبناء الشراكات، وتطوير المبادرات الاستثمارية المشتركة، وربط الكفاءات ورؤوس الأموال بالمشاريع الواعدة في مختلف القطاعات.

وبهذه المناسبة، دعا المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير المؤسسات الاقتصادية والناشئة، ورواد الأعمال والمستثمرين وحاملي المشاريع والمبتكرين في كل دول القارة الإفريقية إلى المشاركة في هذا الموعد القاري، والاستفادة من فرص التشبيك والتعاون والتمويل، والمساهمة في بناء منظومة إفريقية أكثر تكاملاً وقدرة على المنافسة والابتكار