ستنشر القوات المسلحة الفلبينية أنظمة صواريخ مضادة للسفن مقرها على الشواطئ، في بلدة "بوليناو" في إقليم بانجاسينان، في إطار تدريبات عسكرية مشتركة مستمرة، وسط تعاون دفاعي متزايد بين مانيلا ونيودلهي.

يأتي هذا الانتشار فيما تبحث الفلبين الحصول على أسلحة هندية إضافية، بما في ذلك المزيد من بطاريات صواريخ كروز، من طراز "براهموس" الأسرع من الصوت وأنظمة دفاع جوي وقاذفات صواريخ متعددة الفوهات، حسب صحيفة مانيلا تايمز اليوم الأحد.

وأكد الكولونيل فرانسيل مارجاريث باديلا، المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية في وقت سابق أنه سيتم نقل أنظمة الصواريخ إلى بلدة "بوليناو" لإجراء مناورات "داجات-لانجيت-لابا" للقوات المسلحة الفلبينية للمرة العاشرة والتي تستمر في الفترة من 17 حتى 27 نوفمبر.