أعلن وزير التعليم الكوري الجنوبي تشوي كيو جين، اليوم الأحد، استقالته على خلفية فضيحة الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي التي كُشف عنها الأسبوع الماضي قبيل إجراء امتحانات القبول الجامعي السنوية.

وساد القلق في كوريا الجنوبية من الاستعانة بالتقنيات الجديدة للغش في امتحانات القبول الجامعي المعروفة باسم "سونانج"، بعد اعتراف الحاصل على المركز الأول في امتحان قبول لمحاسبي الضرائب بأنه استخدم كاميرا دقيقة وهاتفاً ذكياً لتحقيق نتيجة شبه كاملة، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

ويُنظر إلى امتحان "سونانج" الذي يستغرق نحو تسع ساعات، باعتباره بوابة للالتحاق بالجامعات المرموقة والحصول على وظائف ذات رواتب مجزية، بل حتى تعزيز فرص الزواج في مجتمع يتسم بمنافسة شديدة.

ودفع هذا الاعتراف بالمسئولين إلى المسارعة لاتخاذ سلسلة من التدابير الوقائية، بما في ذلك حجب شبكات الواي فاي ووضع ملصقات على أزرار القمصان خوفاً من احتوائها على كاميرات، إلا أن وزير التعليم الكوري الجنوبي واجه صعوبة في طمأنة الرأي العام قبل موعد الامتحان.

وكتب تشوي على منصة "إكس": "انتهت الامتحانات من دون وقوع حوادث كبرى.. ومع ذلك، وبصفتي الوزير المسئول، لا أعتقد أنني بمنأى عن انتقادات الجمهور بأننا أخفقنا في الاستعداد بشكل كاف مسبقاً".

وأضاف: "الآن ومع انتهاء الامتحانات، أتحمل المسئولية الكاملة وأتقدم باستقالتي".

وذكر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونج، قبل استقالته.

ورداً سؤال خلال جلسة استماع برلمانية، يوم الاثنين، حول ما إذا كان واثقاً من قدرة السلطات على ضبط من يحاولون الغش، أجاب الوزير البالغ 72 عاماً: "نظراً لتقدمي في السن، لست واثقاً من قدرتي على ذلك"، وأثارت إجابته موجة من الانتقادات.

ولم يشارك تشوي في المؤتمرات الصحفية التي عُقدت في الأيام التي سبقت امتحانات، يوم الخميس، حيث تولى أحد نوابه الإعلان عن التدابير الوقائية بدلاً منه.

وأفاد مسئولون برصد 111 مخالفة تتعلق باستخدام أجهزة إلكترونية خلال امتحانات الخميس، نصفها تم الكشف عنها من خلال ثلاث رسائل تنبيهات أرسلتها الحكومة للكشف عن الهواتف الذكية التي لم يقم الطلاب بتسليمها كما هو مطلوب.