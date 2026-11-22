ذكرت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية أن بركانين نشطين في شرق ووسط إندونيسيا ثارا بفارق ساعات عن بعضهما البعض بين مساء أمس السبت وصباح اليوم الأحد، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الرماد إلى مئات الأمتار في السماء.

وثار بركان "جبل إيبو" الذي يقع في منطقة هالماهيرا الغربية، في مقاطعة مالوكو الشمالية، أولا في الساعة التاسعة و34 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وأدى الثوران الذي استمر 62 ثانية إلى دفع عمود من الرماد الرمادي متوسط الكثافة إلى ارتفاع 400 متر(1312 قدما) فوق قمة البركان ووصل إلى حوالي 1725 مترا فوق مستوى سطح البحر، قبل أن ينجرف نحو الجنوب الغربي.

وبعد ذلك بساعات، في الساعة الواحدة و51 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأحد، ثار بركان جبل سيميرو في مقاطعة جاوة الشرقية 97 ثانية.

وأضافت الوكالة أن عمودا كثيفا من الرماد الرمادي ارتفع لمسافة 200 متر (656 قدما) فوق قمة بركان سيميرو، ليصل إلى ارتفاع 3876 مترا فوق مستوى سطح البحر، وانجرف أيضا باتجاه الجنوب الغربي.