يخوض منتخب مصر للناشئين، مواليد 2009، مواجهة مهمة أمام نظيره القطري، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في قطر، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق الفوز وتعويض خسارتهم في الجولة الأولى أمام اليونان.

وكان المنتخب الوطني، بقيادة حسين عبداللطيف، قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام اليونان بنتيجة 2-1، في المباراة التي شهدت تعرض دانيال تامر للطرد في الدقيقة 23، وهو ما أثر على أداء الفراعنة خلال اللقاء.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى دون رصيد من النقاط، خلف قطر واليونان اللذين يمتلك كل منهما 3 نقاط، فيما يأتي منتخب بنما في المركز الرابع دون نقاط، وذلك بعد فوز قطر على بنما بهدفين دون رد، في الجولة الافتتاحية.

وكان المنتخب الوطني قد اختتم استعداداته لمواجهة قطر بتدريب أخير، سبقه محاضرة فنية، حرص خلالها حسين عبداللطيف على استعراض أبرز السلبيات التي شهدتها مواجهة اليونان، كما شرح للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب القطري، وطالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع قطر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية، على أن يختتم الفراعنة مبارياتهم في دور المجموعات بمواجهة منتخب بنما يوم 25 نوفمبر الجاري.