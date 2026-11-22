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أفاد تقرير حكومي فلسطيني، السبت، بأن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن 11 مخططا استيطانيا خلال النصف الأول من نوفمبر الجاري.

وأشار إلى اتساع الربط بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية مقابل مزيد من العزلة للتجمعات الفلسطينية.

وأوضح التقرير نصف الشهري الصادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المخططات الـ11 تتضمن بناء 895 وحدة استيطانية وتوسعات اقتصادية وخدمية.

ولفت التقرير إلى "تكامل أدوات التوسع الاستعماري في الضفة الغربية بما فيها القدس، من التخطيط والعطاءات وتخصيص الأراضي إلى التهجير وتوسيع البنية الأمنية والمسلحة".

وقال إن الأراضي الفلسطينية شهدت تسارعاً في النشاط الاستيطاني يعكس نطاق التدخل الإسرائيلي في إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديمغرافي للضفة الغربية والقدس.

وتابع أن تلك الأنشطة شملت توسيع مستوطنات قائمة وإقامة وحدات جديدة، وإقامة بؤر استيطانية وتوسيع الاستيطان الرعوي وتهجير التجمعات البدوية وتخصيص الأراضي لرعي المستوطنين، إلى جانب الطرق والمناطق العازلة والمنشآت الأمنية.

وتطرق التقرير إلى تواصل مشروع E1 الاستيطاني شرقي القدس بالتوازي مع هدم مساكن تجمع بير المسكوب الفلسطيني، وإقرار مخطط يتيح إقامة ميادين رماية ضمن 31 موقعاً استيطانيا.

ووثق التقرير أن نحو 2536 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) صنفت "أملاك حكومة" وأعلن عن توجه لترخيص الرعي الاستيطاني في قرابة 9 آلاف و488 دونماً في محافظتي سلفيت وجنين شمالي الضفة.

وخلص إلى أن "السياسة الإسرائيلية تتجه نحو تعزيز السيطرة على المناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية من خلال الجمع بين التوسع الاستيطاني وتفكيك التجمعات الفلسطينية وتقويض مقومات البقاء".

ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية.

ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وشملت الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.



