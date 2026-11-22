أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 161 من أصل 186 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 186 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريول، وكورسك، وميليروفو، وشاتالوفو، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، ومن دونيتسك، ومن هفاردييسكي وتشاودا بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه جرى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 161 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن القوات الروسية اعترضت ودمرت 170 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين خلال الليل.

وقال البيان إنه تم تحييد الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بريانسك، وبيلجورود، وكورسك، وفورونيج، وتولا، وروستوف، وإقليم كراسنودار، وشبه جزيرة القرم، وكذلك فوق مياه بحري آزوف والأسود، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس " الروسية.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.