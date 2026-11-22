كشفت استطلاعات رأي حديثة عن تحول ملحوظ في المزاج الشعبي البريطاني تجاه خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، مع تزايد التأييد لفكرة العودة إلى التكتل، بعد نحو عشر سنوات على استفتاء بريكست الذي انتهى عام 2016 بتصويت 52% من البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد.

وذكرت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية أن نتائج استطلاعات متعددة تشير إلى أن إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي باتت تحظى بشعبية متزايدة، وسط مؤشرات على إمكانية استفادة حزب العمال انتخابياً إذا تبنى هذه الخطوة في برنامجه الانتخابي المقبل.

ونقلت الصحيفة أن آندي بورنهام، الذي شارك الجمعة في تحركات تهدف إلى تعزيز العلاقات بين لندن وبروكسل، أشار إلى أن العام المقبل سيشهد إجراء مشاورات ومناقشات مع الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل العلاقة بين الجانبين.

وجاء ذلك بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يشمل قطاعات الغذاء والزراعة وتجارة الانبعاثات الكربونية وبرنامجاً لتبادل الشباب، يتيح لنحو 100 ألف شاب أوروبي العمل مؤقتاً في المملكة المتحدة.

وبحسب بورنهام، يمكن أن يسهم الاتفاق في إضافة نحو 17 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى الاقتصاد البريطاني، فيما وصفه بأنه خطوة لإنهاء سنوات من التباعد والانقسام بين الجانبين.

-العودة إلى الاتحاد الأوروبي مكسب انتخابي محتمل

وأشارت «ذا إندبندنت» إلى استطلاع أجرته مؤسسة "جي بي أومنيبوس" وشمل 7291 ناخباً، أظهر ارتفاع نسبة التأييد لحزب العمال إلى 31.5% في حال تعهد الحزب بإعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ24.3% في حال عدم تقديم هذا التعهد.

كما أظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسة "يوجوف" بتكليف من منظمة "الأفضل لبريطانيا"، وشمل 11927 ناخباً، أن إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تمثل الخيار الأكثر شعبية في معظم الدوائر الانتخابية البريطانية، باستثناء أربع دوائر فضّل فيها المشاركون خيار «لا أعرف».

ووفقاً للنتائج، فضّل 35% من المشاركين استعادة عضوية الاتحاد الأوروبي، مقابل 18% أيدوا إقامة علاقة أوثق مع التكتل دون تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة البريطانية، فيما أيد 11% تقليص العلاقات مع بروكسل.

-لندن وأيرلندا الشمالية في صدارة التأييد

وفي العاصمة لندن، أظهر استطلاع أجرته "يوجوف" بتكليف من عمدة المدينة صادق خان أن 63% من السكان يؤيدون عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بينما أيد 68% الانضمام مجدداً إلى السوق الموحدة الأوروبية و/أو الاتحاد الجمركي.

أما في أيرلندا الشمالية، فأظهر استطلاع أجرته مؤسسة " لوسيد توك" لصالح جامعة كوينز بلفاست أن 52% من الناخبين يؤيدون عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل 38% يعارضون ذلك.

كما اعتبر 63% من المشاركين أن تداعيات بريكست تسببت في اضطرابات أكبر بكثير مما كانوا يتوقعونه عام 2016، فيما دعا 77% إلى فتح حوار جاد بشأن مستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

-قطاع الأعمال يفضل استعادة العضوية

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت الصحيفة إلى أن نحو ثلاثة أرباع الشركات البريطانية التي شملتها مشاورات أجرتها لجنة التجارة والأعمال البريطانية ترى أن استعادة عضوية الاتحاد الأوروبي ستكون الخيار الأكثر إيجابية لأعمالها.

وفي السياق ذاته، أظهرت دراسات اقتصادية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر سلباً في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الكيميائية والدوائية والصناعات الغذائية والزراعية.

كما أشار تقرير لمعهد الإنتاجية، نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز»، إلى أن عودة بريطانيا الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي قد تحقق دفعة اقتصادية سنوية تقدر بنحو 112 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بنحو 54 مليار جنيه في حال اعتماد نموذج تعاون جزئي شبيه بالعلاقة السويسرية مع التكتل.

-حتى مؤيدو بريكست يطالبون بعلاقات أوثق

ولفتت «ذا إندبندنت» إلى أن مؤشرات التراجع عن المواقف التقليدية المؤيدة للخروج ظهرت أيضاً بين المصوتين لصالح بريكست عام 2016، إذ أبدى نحو نصف هؤلاء رغبتهم في تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة، بينما أيد نحو الثلث تقوية الروابط التجارية والدفاعية.

وتعكس هذه النتائج، وفق الصحيفة، تحولاً في النقاش السياسي البريطاني بشأن تداعيات بريكست، مع تزايد الضغوط لإعادة تقييم العلاقة مع أوروبا، وإن كانت حكومة حزب العمال لا تزال ملتزمة باستبعاد العودة إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي وحرية التنقل في الوقت الراهن.